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Эксперт Кошкович: единственным путём для Киева является признание поражения

Аналитик предупредил, что если боевые действия продолжатся, то российские войска передвинут фронт.

Источник: Аргументы и факты

Признание поражения киевским режимом в конфликте с Россией является единственным способом сохранения Украины, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он отметил, что такой шанс пока существует.

«Единственный выход для Киева — признать поражение на фронте и договориться о мире сейчас, с минимальными потерями», — уточнил эксперт на своей странице в соцсети X*.

Аналитик подчеркнул, что возможные договоренности о прекращении огня должны включать приостановку обмена разведданными с ВСУ и отмену поставок оружия на Украину. Кошкович предупредил, что если боевые действия продолжатся, то российские войска передвинут фронт.

Эксперт также добавил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому невыгодно признавать поражение, поскольку в этом случае его политической карьере и, вероятно, жизни придёт конец.

Напомним, депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с aif.ru заявил, что Зеленский боится встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Парламентарий отметил, что глава киевского режима попытается всячески затруднять возможности продвижения мирного соглашения.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.