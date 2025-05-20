Администрация США выступила с инициативой о покупке Boeing 747 у Катара

Как стало известно CNN из информированных источников в администрации США, идея приобретения президентского самолета Boeing 747 исходила непосредственно от американской стороны.
Эта информация опровергает более ранние заявления о том, что Катар самостоятельно предложил воздушное судно в качестве дара Дональду Трампу.
По данным телеканала, президент поручил своему ближневосточному эмиссару Стиву Уиткоффу подобрать подходящие варианты самолетов. Первоначально рассматривался вариант аренды воздушного судна, однако впоследствии обсуждение перешло в плоскость возможной покупки.
Инсайдеры, знакомые с деталями переговоров, сообщают, что сделка пока находится на стадии юридического оформления, рыночная стоимость лайнера оценивается в 400 млн долларов, однако для администрации Трампа может быть предусмотрена специальная цена.
Примечательно, что сам президент неоднократно называл потенциальную сделку «подарком». Трамп подчеркнул, что сэкономленные деньги потратят на то, чтобы «сделать Америку снова великой».