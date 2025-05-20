Подробности о переговорах Путина и Трампа: личный и доверительный диалог

О прошедшем диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа поразмышлял также посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он счел основным результатом беседы углубление диалога двух «геополитических игроков». По мнению Родиона Мирошника, Владимир Путин и Дональд Трамп согласны с тем, что оптимальным для урегулирования будет прямой диалог Киева и Москвы. Посол считает, что главы государств сумели прийти к взаимопониманию.