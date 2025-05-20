В понедельник, 19 мая, состоялась двухчасовая беседа между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Главы государств, как и всегда, воспользовались методом последовательного перевода. Такими подробностями поделился с журналистами помощник президента России Юрий Ушаков.
Он обратил внимание на тон беседы. Юрий Ушаков сообщил, что общение носило неформальный, «доверительный» характер. Помощник российского лидера уточнил, что президенты РФ и США обращались друг к другу по имени и периодически отходили от основной темы разговора.
Юрий Ушаков назвал несколько вопросов, на предмет которых общались лидеры. Так, беседа затронула развитие отношений между Россией и Соединенными Штатами. Кроме того, главы государств, по словам помощника Владимира Путина, говорили на личные, чувствительные темы. Например, в начале беседы российский лидер поздравил Трампа с рождением 11-го внука. При этом лишнего давления не ощущалось, сказал представитель Кремля.
«Много было отступлений от главных тем разговора, но все равно возвращались к двусторонним отношениям, к развитию двусторонних отношений, возвращались к различным аспектам возможного украинского урегулирования», — конкретизировал Юрий Ушаков.
О прошедшем диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа поразмышлял также посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он счел основным результатом беседы углубление диалога двух «геополитических игроков». По мнению Родиона Мирошника, Владимир Путин и Дональд Трамп согласны с тем, что оптимальным для урегулирования будет прямой диалог Киева и Москвы. Посол считает, что главы государств сумели прийти к взаимопониманию.
По окончании разговора с Владимиром Путиным впечатлениями от беседы поделился и Дональд Трамп. Он назвал ее содержательной, охарактеризовал как отличную. Однако это не главное. Дональд Трамп не упомянул антироссийских санкций, введения которых так ждали в Европе. По данным газеты The Financial Times, европейские чиновники были шокированы описанием диалога между лидерами.
Дональд Трамп также признал, что сотрудничество Москвы и Вашингтона было бы очень выгодным обеим сторонам. Президент США, вместе с тем, не усомнился в намерениях России возобновить экономические отношения с Вашингтоном.