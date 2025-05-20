«БЛЕФОПУФ»: Радиостанция «Судного дня» передала сообщение перед разговором Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76, она же «Жужжалка», «Радио Судного дня» и «Радио мертвой руки», существует уже более 50 лет, но ее истинное назначение до сих пор засекречено. Это радио работает круглосуточно и обычно на нем звучит лишь «жужжание», но иногда оно передает слова или сочетания букв и цифр.