«БЛЕФОПУФ»: Радиостанция «Судного дня» передала сообщение перед разговором Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение накануне беседы президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она выдала в эфир набор букв и цифр в 16.15 понедельника 19 мая.
«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573», — так звучало сообщение, информирует Telegram-канал «УВБ-76логи».
Напомним, в понедельник 19 мая состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. О том, как Владимир Путин прокомментировал итоги телефонной беседы с Дональдом Трампом, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76, она же «Жужжалка», «Радио Судного дня» и «Радио мертвой руки», существует уже более 50 лет, но ее истинное назначение до сих пор засекречено. Это радио работает круглосуточно и обычно на нем звучит лишь «жужжание», но иногда оно передает слова или сочетания букв и цифр.
Небывалая активность «Радиостанции Судного дня» наблюдалась 14 апреля, в этот день она передала в эфир четыре сигнала в течение суток.