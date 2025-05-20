В Монголии рассказали, что сделают с пустыней Гоби

К 2040 году в пустыне планируется осуществить 33 крупных проекта. В рамках этих инициатив будут предприняты шаги по озеленению территории и уменьшению частоты и силы пыльных бурь. Особое внимание будет уделено приграничным районам: запланирована модернизация автомагистрали Улан-Батор — Замын-Ууд, которая ведет к границе с Китаем, а также строительство лабораторий на погранпереходах для проверки ввозимых товаров.