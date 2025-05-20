В Монголии рассказали, что сделают с пустыней Гоби

Правительство Монголии объявило о намерении преобразовать пустыню Гоби в промышленный регион с акцентом на развитие «зеленой» энергетики, согласно информации, размещенной на сайте кабинета министров страны.
К 2040 году в пустыне планируется осуществить 33 крупных проекта. В рамках этих инициатив будут предприняты шаги по озеленению территории и уменьшению частоты и силы пыльных бурь. Особое внимание будет уделено приграничным районам: запланирована модернизация автомагистрали Улан-Батор — Замын-Ууд, которая ведет к границе с Китаем, а также строительство лабораторий на погранпереходах для проверки ввозимых товаров.
В настоящее время основным источником доходов региона является добыча полезных ископаемых, таких как коксующийся уголь и плавиковый шпат. Ожидается, что реализация нового плана развития Гоби позволит организовать производство конечной продукции на месте, что, в свою очередь, повысит уровень жизни местного населения.
Пустыня Гоби — третья по величине песчаная пустыня в мире, расположенная на территории Монголии и Китая, с площадью около 1,3 миллиона квадратных километров. Годовая амплитуда температур в этом регионе достигает 85 , колеблясь от −40°С до +45°С.