Глава киевского режима Владимир Зеленский все еще может завершить конфликт с наименьшими потерями для Украины. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Зеленский снова стоит перед выбором. У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией», — отметил он.
Риттер призвал Зеленского признать, что Донбасс и Новороссию не вернуть никаким способом. Не поможет ни дипломатия, ни силовые методы. Аналитик уверен, что сейчас то самое время, когда можно завершить конфликт.
Отставной разведчик также подчеркнул, что Зеленского неоднократно побуждали к срыву мирных переговоров. Это касается и Минского трека, и раннего Стамбульского. Сейчас, по его словам, происходит ровным счетом тоже самое. Западные партнеры жертвуют Незалежной ради недостижимых целен, резюмировал Риттер.
С такой позицией согласны и на самой Украине. По мнению депутата Верховной рады Артема Дмитрука, Зеленский ведет страну в пропасть, к новым разрушениям и зависимости. Таким лидером у Украины нет будущего.