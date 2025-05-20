Эксперты назвали бункеры, где скроется Зеленский в случае срыва переговоров

«Конечно, может (ред. — спрятаться в бункере), — сказал политолог Владимир Скачко. — Почему? Потому что, когда Зеленский находится в адекватном состоянии, единственное подавляющее все в нем чувство — страх. Это когда он примет допинг, тогда он становится решительным. Понятно, что он позер, но при этом все-таки нормальный человек с остатками здравого смысла и понимает, что именно его сделают козлом отпущения за все, что произошло со страной».