Эксперты назвали бункеры, где скроется Зеленский в случае срыва переговоров

Издание The Sunday Times сообщило, что Зеленский в первые дни СВО в 2022 году жил в подземном бункере и играл со своими помощниками в настольный теннис. Эксперты в беседе с aif.ru отметили, что глава киевского режима может вновь скрыться в подземелье на фоне неудачных для киевского режима переговоров в Турции и из-за опасений за свою жизнь, если переговоры в дальнейшем провалятся окончательно.
Спустится в бункер в Киеве.
«Конечно, может (ред. — спрятаться в бункере), — сказал политолог Владимир Скачко. — Почему? Потому что, когда Зеленский находится в адекватном состоянии, единственное подавляющее все в нем чувство — страх. Это когда он примет допинг, тогда он становится решительным. Понятно, что он позер, но при этом все-таки нормальный человек с остатками здравого смысла и понимает, что именно его сделают козлом отпущения за все, что произошло со страной».
По мнению эксперта, глава киевского режима может спрятаться в бункере в Киеве, расположенном на Печерских холмах, под бывшим зданием ЦК компартии Украины (ред. — ныне президентский дворец).
«Когда говорят Печерские холмы, имеется в виду комплекс административных зданий — правительства страны, президентского дворца и Верховной рады, — связанных между собой подземельем, где есть всё, что хотите», — поделился Скачко.
При этом, добавил эксперт, у Зеленского большой выбор бункеров не только в Киеве, но и в других регионах страны.
«Только в Киеве есть 4−5 предполагаемых бункеров. Говорят, что есть бункер разведцентра, министерской обороны и так далее… О них никто не знает, кроме тех, кто должен о них знать. И в них тоже может прятаться Зеленский в надежде, что это сохранит ему жизнь. Но нет, не сохранит, поверьте. “Орешник” прилетит — и всё станет хорошо», — рассказал Скачко.
Спрячется в бункере во Львове или Ивано-Франковске.
Скачко также выразил мнение, что Зеленский может бежать из Киева в бункер во Львов.
«Почему? Потому что жизнь у него тяжелая, особенно сейчас, когда “убить нельзя помиловать” и он толком не знает, где поставят запятую, — отметил Скачко. — Ну и, конечно, он прекрасно понимает, что здание офиса президента Украины на Банковой не спасет от “Посейдонов”, “Цирконов” и “Орешников” и что нужна дополнительная защита».
Известно, что во Львове есть построенный в советское время подземный бункер связи Прикарпатского военного округа «Абрикос». Однако в каком состоянии сейчас обширное помещение, состоящее более чем из 50 комнат, достоверно неизвестно.
А в городе Делятин Ивано-Франковской области располагается закрытый подземный советский склад, где при СССР хранилось атомное оружие. Склады и ядерные лаборатории этого объекта оборудованы в толще гор, защищены скальной породой и бетоном.
В советское время база находилась в подчинении 12-го главного управления министерства обороны СССР и имела условное название «Ивано-Франковск-16». Чем не бункер для Зеленского?
Скроется в бункере Третьего рейха.
При этом политолог Александр Дудчак выразил уверенность, что Зеленский не сможет найти спасение в бункере, где бы он ни располагался.
«В Винницкой области был бункер у Третьего рейха, может быть, Зеленский там себе что-то прикопал. Но я не думаю, что ему нужен бункер на территории Украины. Если глава киевского режима будет скрываться, то явно где-то в других странах», — сказал Дудчак.
Он напомнил, что Зеленского постоянно сопровождают британские спецслужбы, и они все равно всегда будут в курсе, куда он полетел и на чем.
«Когда от Зеленского ничего уже не будет зависеть, как от формальной личности, как от формального президента, который должен ставить подписи, то он перестанет быть нужен и британцам. И тогда они его просто грохнут, а потом спишут все на российские спецслужбы. При правильном же раскладе вещей Зеленский должен сидеть в тюрьме», — поделился политолог.