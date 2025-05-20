Гособвинение запросило 19 лет колонии для экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Ранее сообщалось, что Матвей Иванов, занимавший должность начальника управления Военно-строительной компании по Московскому военному округу, стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Он получил 20 миллионов рублей от одной из компаний-субподрядчиков. Денежные средства были переданы в обмен на содействие при заключении контрактов и дальнейшее покровительство. Общая стоимость госконтракта, заключённого в 2021 году, превышала 900 миллионов рублей. Иванов находится под домашним арестом.