На переговоры между Москвой и Киевом, которые прошли 16 мая в Стамбуле, украинская делегация прибыла с собственным переводчиком. Однако позже выяснилось, что встреча проходила на русском языке.
Как рассказали aif.ru эксперты, все представители офиса Владимира Зеленского свободно владеют русским, на нем же проводят рабочие совещания и нередко нецензурно выражаются.
Привезли переводчика, но не смогли говорить на мове.
Известно, что украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле привезла с собой переводчика, однако, как выяснилось, его услугами не воспользовалась. Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с aif.ru.
«Они привезли с собой переводчика, но не пользовались им», — рассказал он.
Царев отметил, что на практике большинство украинских чиновников продолжают использовать русский язык, в том числе и на официальных встречах.
«Вот на Украине на русском языке говорят все, а на украинском — нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет свободно украинским языком», — подчеркнул экс-депутат.
Украинская «верхушка» не владеет украинским языком.
Среди высших украинских чиновников нередко возникают трудности с восприятием украинского языка, поскольку для многих из них он не является родным. Об этом в беседе с aif.ru сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Почему киевская верхушка до сих пор не говорит свободно на своем “родном” языке? Потому что он им не родной. Для них украинский — скорее товарный знак, чем средство общения», — пояснил политик.
Он также подчеркнул, что украинский язык имеет значительные региональные различия и множество диалектов.
«Если говорить не о том стандартизированном языке, который создают журналисты, а о живом — то в каждой области он свой. Например, на юго-востоке Украины и в Ростовской области говорят почти на одном диалекте. В селах Донецкой, Днепропетровской областей и Ростовской — очень похожая речь. А в Харькове в быту доминирует суржик — смесь украинского и русского, причем с явным преобладанием русской лексики», — отметил Царев.
Аналогичное мнение озвучил aif.ru и политолог Владимир Скачко. Он объяснил, почему украинские высокопоставленные чиновники, несмотря на постоянное использование русского языка в повседневной жизни, публично демонстрируют резко негативное отношение к нему.
«Это все — поза, призванная показать, что Украина — не Россия. Поза отличается от позиции наигранностью, искусственностью, насильственным подходом. Позиция — это вопрос убеждения, а поза — это навязанный конструкт», — отметил Скачко.
В офисе Зеленского все совещания проходят на русском языке.
Как отметил в беседе с aif.ru Олег Царев, несмотря на официальную политику украинизации, в офисе Владимира Зеленского рабочие совещания продолжают проводиться на русском языке.
«Все совещания в офисе Зеленского проходят исключительно на русском. И сам Зеленский, и Ермак используют русский в рабочей обстановке. Украинский — это язык для публичных выступлений, не более. Для них он не родной», — сказал Царев.
Отвечая на вопрос о значении подобного языкового поведения, политик подчеркнул, что оно не отражает подлинной государственной политики Украины, а носит показной характер.
«Это не принципиально для них. Поверьте, в стрессовой ситуации практически весь парламент Украины и большинство чиновников начинают говорить на русском. Создайте для них определенную атмосферу — и вы сами в этом убедитесь», — добавил Царев.
Только 10% чиновников из верхушки властей Украины владеют мовой.
Только около 10 процентов представителей украинской властной элиты в совершенстве владеют украинским языком. Об этом в беседе с aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.
Так он прокомментировал ситуацию с переводчиком украинской делегации на переговорах между Москвой и Киевом 16 мая.
«Людей из верхушки власти, знающих украинский язык досконально, процентов десять. Так было лет 35 назад, так это остается и сейчас. Особенно, когда украинский язык не утверждается, а искусственно создается из ошметков различных наречий, полонизмов и прочего западного и диаспорского», — сказал Скачко.
Он также напомнил об анекдоте, популярном в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда только формировалось украинское националистическое движение.
«Руководство Руха остается в узком кругу: ну что, чужих нет? Нет. Ну, переходим на нормальный язык. Переходят с украинского на русский. С тех пор ничего не изменилось», — добавил эксперт.
Владеют ли Кличко, Зеленский и Ющенко украинским языком.
Как отметил Владимир Скачко, даже спустя годы на высоких должностях некоторые чиновники так и не овладели украинским в полной мере.
«мэра Киева Виталий Кличко говорит лучше по-русски, по-немецки и даже по-английски, чем по-украински до сих пор. Хотя он с 2014 года мэр Киева. И кого из чиновников ни копни, дела у всех обстоят приблизительно так же», — заявил Скачко.
Особенно жестко он высказался о главе киевского режима Владимире ЗЕленском.
«А то, как говорит по-украински Зеленский, — лучше бы он этого не делал. Вот просто не делал, и все», — отметил в диалоге с aif.ru политолог.
Не обошел он вниманием и Виктора Ющенко, экс-президента Украины, известного своей проукраинской позицией.
«Даже такая звезда, как Ющенко, когда он говорил на украинском, украиноориентированные мухи дохли от стыда на лету», — сказал Скачко.
«Переводчик на встрече РФ и Украины был неуместен».
Члены украинской делегации, участвовавшие в переговорах с Россией в Стамбуле, прекрасно владели русским языком, а присутствие переводчика было лишь формальностью, продиктованной политическими соображениями. Об этом в беседе с aif.ru заявил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, все участники украинской стороны свободно понимали русский язык, однако не могли открыто признать этот факт из-за текущей политической ситуации на Украине.
«Все, без исключения, члены делегации понимают русский язык. Просто они, скажем так, не могли публично заявить о том, что переговоры будут, естественно, на русском языке. Поэтому, я считаю, что переводчик на этой встрече был неуместен. Если бы тут не было большой политики, скажем так, украинской, то, я думаю, они бы изначально собрались без всяких переводчиков», — пояснил Килинкаров.