Украинские власти матерятся и обсуждают важные вопросы только на русском

«Все, без исключения, члены делегации понимают русский язык. Просто они, скажем так, не могли публично заявить о том, что переговоры будут, естественно, на русском языке. Поэтому, я считаю, что переводчик на этой встрече был неуместен. Если бы тут не было большой политики, скажем так, украинской, то, я думаю, они бы изначально собрались без всяких переводчиков», — пояснил Килинкаров.