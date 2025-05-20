Посол МИД РФ Мирошник назвал ключевой итог разговора Путина и Трампа

Углубление диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является ключевым результатом их телефонного разговора, который состоялся 19 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Ключевой итог переговоров между президентами США и России заключается в констатации углубления и расширения диалога между лидерами двух крупнейших геополитических игроков», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.
Мирошник отметил, что главы государств, вопреки ожиданиям, обсудили не только урегулирование украинского конфликта. Они также затронули российско-американские отношения и вопросы геополитики, которые важны как для Москвы, так и для Вашингтона.
«Обсуждали экономические взаимоотношения между США и Россией, обсуждали ситуацию и роли государств на других территориях, которые вызывали взаимный интерес стран», — добавил он.
Напомним, Владимир Путин назвал беседу с Трампом откровенной и содержательной. Разговор лидеров продолжался более двух часов. Во время беседы политики обращались друг к другу по именам.