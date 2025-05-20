Эксперт Панкратов: Макрон и Мелони с трудом скрывают неприязнь друг к другу

«Мелони может это воспринимать, как сексизм. Может быть, ей неприятно то, что ее страна Италия на втором плане. Либо, может быть, он как-то проявляет к ней знаки внимания уже как к женщине, чтобы сорвать дистанцию. Она это не приемлет. Либо наоборот, он никак на нее не реагирует, на ее кокетство. И это может ее злить», — объяснил Панкратов.