Эксперт Панкратов: Макрон и Мелони с трудом скрывают неприязнь друг к другу

Между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном разгорелся конфликт. Как сообщают СМИ, разногласия возникли после заявления итальянского премьера о том, что после отказа отправлять войска на Украину ее не включили в число лидеров, контактировавших с Зеленским и Дональдом Трампом. Французский лидер в ответ обвинил главу итальянского правительства в распространении недостоверных сведений.
Анализируя совместные фото политиков, врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что они с трудом скрывали неприязненное отношение друг к другу.
«На фото, где Макрон держит ее за руку и открытую ладонь поворачивает на камеру в знак приветствия, видно, что Макрон отрабатывает именно медийную повестку, он знает, как общаться с журналистами. Даже те телодвижения, которые он делает, согласованы или проинструктированы политтехнологами, как нужно становиться, чтобы выгодно получилась для него фотография. Открытая ладонь демонстрирует некую искренность, он держит ее за руку, но все равно видно, что Макрон принимает именно лидирующие позиции», — оценил позу французского лидера эксперт.
Выражение лица Мелони, по словам психотерапевта, имеет несколько вариантов объяснения.
«Мелони может это воспринимать, как сексизм. Может быть, ей неприятно то, что ее страна Италия на втором плане. Либо, может быть, он как-то проявляет к ней знаки внимания уже как к женщине, чтобы сорвать дистанцию. Она это не приемлет. Либо наоборот, он никак на нее не реагирует, на ее кокетство. И это может ее злить», — объяснил Панкратов.
Ранее эксперт рассказал, что Мелони не умеет скрывать свои эмоции, поэтому они отражаются на ее лице.