WSJ: окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали до выборов

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на предстоящую публикацию «Первородный грех», команда Джо Байдена целенаправленно ограничивала любые обсуждения его ментального состояния в предвыборный период.
Согласно полученным данным, многие чиновники и помощники начали открыто говорить о проблемах экс-президента лишь после завершения выборов 2024 года, когда исчезла необходимость соблюдать негласный запрет.
Особую роль в поддержании этого «закона молчания» играло так называемое «политбюро» — узкий круг доверенных лиц Байдена. Авторы книги ставят вопрос о возможном организованном сокрытии ухудшения его когнитивных способностей, отмечая, что супруга экс-президента Джилл, вероятно, была одной из ключевых фигур в этом процессе. Проводя параллель с шекспировской леди Макбет, они подчеркивают, что ее действия, как и в случае с Джилл, мотивировались глубокой привязанностью к мужу, несмотря на разрушительные последствия.
Издание отмечает, что демократы изначально рассматривали Байдена как своего рода «талисман», особенно после его неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Однако со временем этот символ превратился в серьезную политическую проблему для партии. Выход книги, запланированный на 20 мая, вероятно, вновь активизирует дискуссию о прозрачности в вопросах здоровья публичных фигур и механизмах принятия решений в их окружении.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп высказал серьезные сомнения в профессиональной компетентности врачей, наблюдавших его предшественника Джо Байдена.