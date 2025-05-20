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WSJ: окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали до выборов

Как заключает газета, для демократов Байден был своего рода талисманом.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на предстоящую публикацию «Первородный грех», команда Джо Байдена целенаправленно ограничивала любые обсуждения его ментального состояния в предвыборный период.

Согласно полученным данным, многие чиновники и помощники начали открыто говорить о проблемах экс-президента лишь после завершения выборов 2024 года, когда исчезла необходимость соблюдать негласный запрет.

Особую роль в поддержании этого «закона молчания» играло так называемое «политбюро» — узкий круг доверенных лиц Байдена. Авторы книги ставят вопрос о возможном организованном сокрытии ухудшения его когнитивных способностей, отмечая, что супруга экс-президента Джилл, вероятно, была одной из ключевых фигур в этом процессе. Проводя параллель с шекспировской леди Макбет, они подчеркивают, что ее действия, как и в случае с Джилл, мотивировались глубокой привязанностью к мужу, несмотря на разрушительные последствия.

Издание отмечает, что демократы изначально рассматривали Байдена как своего рода «талисман», особенно после его неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Однако со временем этот символ превратился в серьезную политическую проблему для партии. Выход книги, запланированный на 20 мая, вероятно, вновь активизирует дискуссию о прозрачности в вопросах здоровья публичных фигур и механизмах принятия решений в их окружении.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп высказал серьезные сомнения в профессиональной компетентности врачей, наблюдавших его предшественника Джо Байдена.