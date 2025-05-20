WSJ: окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали до выборов

Особую роль в поддержании этого «закона молчания» играло так называемое «политбюро» — узкий круг доверенных лиц Байдена. Авторы книги ставят вопрос о возможном организованном сокрытии ухудшения его когнитивных способностей, отмечая, что супруга экс-президента Джилл, вероятно, была одной из ключевых фигур в этом процессе. Проводя параллель с шекспировской леди Макбет, они подчеркивают, что ее действия, как и в случае с Джилл, мотивировались глубокой привязанностью к мужу, несмотря на разрушительные последствия.