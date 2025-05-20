Делегация Красноярского края завершила визит в Республику Беларусь

«Беларусь для нас — стратегический партнёр. За 2024 год внешнеторговый оборот между нами превысил 220 млн долларов, а за январь — февраль этого года товарооборот уже достиг почти 28 млн долларов. И это не предел, это — очередной рубеж, — подчеркнул Михаил Котюков. — Край заинтересован в белорусской технике и оборудовании — карьерных самосвалах, комбайнах, тракторах, погрузчиках, лифтах. Мы, в свою очередь, готовы расширить поставки в Беларусь рапса — Красноярский край является лидером его производства в России. Особенно важно, что наша встреча состоялась в год 80-летия Великой Победы. Нас связывает не просто дружба, а общая история, которую важно передавать молодежи. Таким образом, у нас имеется хорошая база для развития связей по всем направлениям».