Делегация Красноярского края завершила визит в Республику Беларусь

Официальная часть визита Красноярской делегации в Республику началась с церемонии возложения венков и цветов к Монументу Победы, установленному в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Делегация во главе с губернатором почтила память героев-освободителей у Вечного огня.
К осени 1941 года вся территория Беларуси была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Здесь погибли миллионы человек. Наши земляки участвовали в кровопролитных боях, прорывая оборону противника и отбивая его яростные атаки под ураганным огнем, — многие жители Красноярского края навсегда остались в белорусской земле.
21 житель Красноярского края удостоен звания Героя Советского Союза за освобождение Беларуси.
В 1954 году на площади Победы в честь 10-й годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков был установлен монумент — обелиск. В 1961 году у подножия памятника жители Беларуси зажгли Вечный огонь. На площади проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы и другим историческим датам Великой Отечественной войны.
После этого в Доме Правительства Республики Беларусь состоялась рабочая встреча Михаила Котюкова и Президента Беларуси Александра Лукашенко. На встрече обсуждались вопросы расширения социально-экономического партнерства и дружественных отношений российского региона и Республики Беларусь. Мероприятие состоялось в рамках ответного визита делегации Красноярского края в Минск.
Открывая встречу, Александр Лукашенко сказал: «Я приветствую вас в Белоруссии. Итоги нашего многолетнего сотрудничества — это рост товарооборота, и, безусловно, все показатели можно увеличить благодаря потенциалу, которыми обладают наши территории. Будем работать по поставкам техники и оборудования прежде всего для горнорудной промышленности. Мы готовы предоставлять автобусы на газомоторном топливе, приветствуем сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и строительства. Можете на нас рассчитывать, и, если мы можем где-то подставить вам плечо, знайте, что мы к этому готовы».
Отметим, что край системно сотрудничает с Республикой Беларусь с 2008 года.
В ходе диалога Михаил Котюков отметил, что выгодное географическое положение края, его транспортно-логистические возможности, кадровый и образовательный потенциал позволяют реализовать совместные проекты в том числе по сборке, локализации и обслуживанию белорусской техники.
«Очень важно не потерять то, что уже работает, и поддерживать новые инициативы — по линии агропромышленного комплекса, по линии промышленных предприятий. Надо дать возможность нашим заводам вместе отработать — провести содержательные разговоры и наметить чёткий план дальнейших действий. Таким крупным проектом и станет как раз создание серьёзного, не просто сервисного, а сборочного производства техники различных направлений. Это будет мультибрендовая площадка, где одновременно могут быть представлены разные белорусские производители», — отметил губернатор Красноярского края.
Учитывая деловой и туристический интерес территорий друг к другу, обсуждалась на встрече возможность организации прямого авиасообщения между Минском и Красноярском. В настоящее время «Аэрофлот» и «Белавиа» ведутся переговоры об открытии таких рейсов.
«Беларусь для нас — стратегический партнёр. За 2024 год внешнеторговый оборот между нами превысил 220 млн долларов, а за январь — февраль этого года товарооборот уже достиг почти 28 млн долларов. И это не предел, это — очередной рубеж, — подчеркнул Михаил Котюков. — Край заинтересован в белорусской технике и оборудовании — карьерных самосвалах, комбайнах, тракторах, погрузчиках, лифтах. Мы, в свою очередь, готовы расширить поставки в Беларусь рапса — Красноярский край является лидером его производства в России. Особенно важно, что наша встреча состоялась в год 80-летия Великой Победы. Нас связывает не просто дружба, а общая история, которую важно передавать молодежи. Таким образом, у нас имеется хорошая база для развития связей по всем направлениям».
Также вопросы торгово-экономического сотрудничества обсуждались на совместном совещании делегаций, работу которого возглавили губернатор Михаил Котюков и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.
«Сейчас складываются благоприятные условия для расширения контактов. Уверен, что мы можем достичь больших результатов и войти в десятку лидеров по интенсивности торговли с Республикой Беларусь. В первую очередь благодаря кооперации промышленных предприятий», — сказал Котюков.
Отметим, что белорусские предприятия готовы активно развивать экономическое сотрудничество с краем. Так, компании готовы включиться в работу по замене лифтового оборудования, поставке пассажирского транспорта и сельхозтехники и пр.
В ходе визита делегации Красноярского края в Беларусь запланированы поездки на промышленные предприятия для детального обсуждения направлений совместной работы.
Виктор Каранкевич сказал: «Мы готовы к конструктивному сотрудничеству, хотелось бы обозначить перспективы в сфере промышленности и обратить внимание на продукцию белорусского машиностроения. В свете реализуемых в Красноярском крае масштабных инвестиционных проектов в горнодобывающих и перерабатывающих отраслях есть возможность нарастить сотрудничество по поставкам большегрузных самосвалов и по новой ранее не закупаемой технике. Мы заинтересованы в продукции белорусского машиностроения, пассажирской, грузовой, коммунальной, сельскохозяйственной технике — предлагаем механизмы льготного финансового сопровождения поставок. Предлагаю вам рассмотреть наш опыт в животноводстве и растениеводстве, производстве и использовании белорусских аминокислот, витаминно-минеральных комплексов. Готовы обсудить перспективы увеличения поставок в Беларусь сырья Красноярского края. Важны все направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес и создадут прочную основу для развития отношений между Беларусью и Красноярским краем».
В Минске также состоялась встреча Михаила Котюкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Беларуси Борисом Грызловым. Представитель РФ в республике одобрил предложения делегации сибирского региона о сотрудничестве, отметив, что за прежние годы работы удалось создать все условия для расширения и укрепления партнерских отношений. Продлен во время визита в братскую республику и договор о сотрудничестве Красноярского края с Гродненской областью. Документ подписали Губернатор Михаил Котюков и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Юрий Караев.