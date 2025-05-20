Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что у Зеленского остаётся возможность завершить украинский конфликт с наименьшими потерями.
По словам Риттера, в настоящее время Зеленский «стоит перед выбором».
«У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с РФ. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента», — заявил он.
Риттер уточнил, что союзники Киева неоднократно побуждали Украину нарушать договорённости с Российской Федерацией. В частности, речь идёт о Минских и Стамбульских соглашениях. Помимо этого, аналогичная ситуация наблюдается с новым раундом переговоров в Турции.
«Зеленскому предстоит одно из величайших испытаний. Так называемые союзники Украины, которые со времён холодной войны фантазируют о стратегическом поражении России, подталкивают Зеленского срыву новых переговоров, охотно жертвуя Украиной в погоне за своей недостижимой целью», — написал Риттер в своём материале на американской онлайн-платформе Substack.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Зеленский будет всячески препятствовать инициативам РФ и Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине.