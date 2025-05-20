Принуждение к миру: Зеленский в страхе ждет встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта. Беседа продолжалась более двух часов и получилась, по оценке российского лидера, содержательной и весьма откровенной.
Беседа Трампа и Путина сулит мир на Украине.
Состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа сулит мир Украине, выразил уверенность в беседе с aif.ru депутат Госдумы Алексей Чепа.
При этом парламентарий напомнил, что более 10 лет все попытки России прекратить конфликт находили серьёзное сопротивление среди стран Запада, в том числе в самих Соединённых Штатах и официальном Киеве.
«Поэтому только возможная поддержка Вашингтоном мирных инициатив Москвы может спасти жизни тысяч и тысяч украинцев и принести им безопасность… Мы говорим сейчас о безопасности и Украины, и России, и Европы, и мира в целом», — сказал Чепа.
Зеленский будет препятствовать мирным инициативам.
При этом, уверен парламентарий, Владимир Зеленский будет всячески препятствовать инициативам России и США по урегулированию украинского конфликта.
«Зеленскому не нужен мир, — сказал Чепа. — И сегодня он продолжает подыгрывать многим партнерам Украины, чья позиция — война до последнего украинца».
Действия главы киевского режима депутат объяснил тем, что Зеленский стремится сохранить свою власть, а возможно это только в условиях продолжения боевых действий.
«Зеленский понимает, что при урегулировании украинского конфликта его ожидает печальная перспектива. Он осознает, что потеряет колоссальные деньги, которые он заработал во время правления, во время конфликта. Зеленский понимает, что может потерять все, в том числе и жизнь, потому что будет неинтересен Западу и даже станет опасен для многих спецслужб, которые захотят скрыть все свои деяния, убрав его как свидетеля», — поделился Чепа.
Зеленский боится встречи Путина и Трампа.
Поэтому, отметил депутат, Зеленский и боится, что сближение России и США продолжится, что Москве и Вашингтону удастся прийти к соглашению по Украине, поставив Киев перед фактом выполнения достигнутых договоренностей.
Чепа предположил, что после состоявшегося телефонного разговора очень скоро состоится очная встреча Путина и Трампа.
«Зеленский очень боится этой встречи», — подытожил Чепа.