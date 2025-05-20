Принуждение к миру: Зеленский в страхе ждет встречи Путина и Трампа

«Зеленский понимает, что при урегулировании украинского конфликта его ожидает печальная перспектива. Он осознает, что потеряет колоссальные деньги, которые он заработал во время правления, во время конфликта. Зеленский понимает, что может потерять все, в том числе и жизнь, потому что будет неинтересен Западу и даже станет опасен для многих спецслужб, которые захотят скрыть все свои деяния, убрав его как свидетеля», — поделился Чепа.