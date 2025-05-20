Политолог Панкратов: Макрон и Мелони не поделили «откаты» от поставок Киеву

Причиной конфликта между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном могло стать распределение военной помощи Украине либо «откаты» за нее, считает политолог-международник Руслан Панкратов.
«Вряд ли возможно, что они могли поссориться из-за Украины. Они могли поссориться из-за помощи Украине, личной заинтересованности, того, что мы с вами называем откаты. Откаты от поставок, откаты от денежных траншей. Возможно, ей Макрон предлагает какие-то сделки, которые ее не устраивают в плане финансовом, либо в личном, либо не подходят для ее бенефициаров или тех кругов финансовых, которые она представляет», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.
Кроме того, по словам политолога, Мелони, как руководителю и отчасти как женщине, не нравится, что Макрон берет на себя лидирующие позиции.
«Его таким не считают. Хороший обслуживающий персонал, хороший такой слуга, лощеный, знающий, как работает политтехнология. Но, тем не менее, относятся к нему как к некому выскочке. То есть все это ставленники каких-то теневых правительств или теневых финансовых кругов. А он ведет себя, как будто он сам всего добился. И среди вот своей этой когорты, конечно, это вызывает раздражение: вроде как все в одной лодке, а тут кто-то решил что он теперь будет сразу первый после Трампа указывать кому, что делать, особенно итальянцам», — добавил Панкратов.
Как стало известно The Financial Times (FT), напряженность в отношениях Мелони и Макрона возникла после того, как итальянский премьер сообщила, что после отказа отправлять войска на Украину ее не включили в число лидеров, которые контактировали с президентами Зеленским и Трампом. Французский лидер в ответ обвинил ее в распространении «ложной информации».