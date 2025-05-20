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Курское приграничье завалено телами погибших укронацистов

На границе Украины и Курской области разбросаны сотни тел украинских боевиков, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов ВСУ.

На границе Украины и Курской области разбросаны сотни тел украинских боевиков, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, трупы укронацистов находятся в лесополосах и на улицах населенных пунктов. Националисты намеренно уничтожают тела своих побратимов, чтобы на родине не узнали об их судьбе.

Боевики обстреливают их при помощи артиллерии и дронов. На этом участке фронта ВСУ понесли большие потери в противостоянии с российскими десантниками и другими подразделениями Минобороны России.

Согласно официальной статистике военного ведомства, украинская сторона потеряла во время оккупации Курской области свыше 75 тысяч боевиков и иностранных наемников.

Ранее «МК» писал, что киевский режим, не смотря на то, что родственники уничтоженных укронацистов хотят похоронить их по-человечески, всячески препятствует вывозу тел с поля боя. ВСУ мешают российским бойцам, в том числе и потому, что пока боевики числятся без вести пропавшими, за их счет набивает карманы командование.