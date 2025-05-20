Ранее «МК» писал, что киевский режим, не смотря на то, что родственники уничтоженных укронацистов хотят похоронить их по-человечески, всячески препятствует вывозу тел с поля боя. ВСУ мешают российским бойцам, в том числе и потому, что пока боевики числятся без вести пропавшими, за их счет набивает карманы командование.