«Единственный выход для Киева — признать, что он проиграл войну, и вести переговоры о наименее плохом мире с учётом этой реальности. Если Зеленский поступит правильно и смирится с поражением, его политическая карьера закончится. Возможно, и его жизнь тоже», — написал Кошкович.
Аналитик также подчеркнул, что возможное соглашение должно предусматривать не только прекращение огня, но и остановку поставок западных вооружений, а также прекращение обмена разведывательной информацией между США и Украиной.
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский распорядился создать постоянную группу для ведения переговоров с Россией. Экс-комик обсудил дипломатические пути прекращения конфликта и достижения прочного мира с высшими должностными лицами правительства и дипломатами.