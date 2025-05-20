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«Единственный выход»: В Венгрии призвали Украину признать поражение

Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович заявил, что единственным способом избежать дальнейших разрушений для Украины остаётся немедленное заключение соглашения с Россией. Свою позицию он изложил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Единственный выход для Киева — признать, что он проиграл войну, и вести переговоры о наименее плохом мире с учётом этой реальности. Если Зеленский поступит правильно и смирится с поражением, его политическая карьера закончится. Возможно, и его жизнь тоже», — написал Кошкович.

Аналитик также подчеркнул, что возможное соглашение должно предусматривать не только прекращение огня, но и остановку поставок западных вооружений, а также прекращение обмена разведывательной информацией между США и Украиной.

А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский распорядился создать постоянную группу для ведения переговоров с Россией. Экс-комик обсудил дипломатические пути прекращения конфликта и достижения прочного мира с высшими должностными лицами правительства и дипломатами.