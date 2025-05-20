«Единственный выход»: В Венгрии призвали Украину признать поражение

«Единственный выход для Киева — признать, что он проиграл войну, и вести переговоры о наименее плохом мире с учётом этой реальности. Если Зеленский поступит правильно и смирится с поражением, его политическая карьера закончится. Возможно, и его жизнь тоже», — написал Кошкович.