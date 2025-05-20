Трамп назвал Путина двумя словами после переговоров: что он сказал

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о том, какое впечатление произвел на него российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся в понедельник 19 мая. Трамп назвал Путина «приятным джентльменом».
«Я расскажу о моем небольшом разговоре с приятным джентльменом по имени Владимир Путин», — сказал президент США, выступая на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Также Трамп назвал разговор с Путиным «хорошим», добавив, что, по его мнению, в ходе беседы был достигнут определенный прогресс.
Напомним, в понедельник 19 мая состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. О том, как Владимир Путин прокомментировал итоги телефонной беседы с Дональдом Трампом, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что хозяин Белого дома позвонил ряду европейских партнеров после беседы с президентом России Владимиром Путиным.
Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что двухчасовой диалог двух президентов был доверительным, при этом Путин и Трамп обращались друг к другу по имени и периодически отходили от темы разговора.