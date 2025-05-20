FT: Трамп оставил Украину на милость Москвы

«Президент, который обещал положить конец конфликту на Украине в первый день своего второго срока, похоже, умыл руки и оставил Украину на милость Москвы. Некоторые эксперты считают, что стремление Трампа к размежеванию вполне понятно. Подход каждой стороны заключался в том, чтобы разозлить Трампа на другую сторону, и это было деструктивно по своей сути», — пишет газета Financial Times.