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Рубио сообщил, что в Европе хотят конфликта

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что в ходе поездки в Рим он слышал разные оценки того, что в Европе хотят конфликта.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что в ходе поездки в Рим он слышал разные оценки того, что в Европе хотят конфликта.

По его словам, один из кардиналов, с которым он встречался, сообщил ему, что «американский президент хочет мира, а некоторые представители европейских стран конфликта».

«Некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — отметил Рубио.

Он уточнил, что президент США хочет не тратить крупные денежные суммы на оборонные нужды, Трамп хочет направить эти средства на развитие экономики.

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