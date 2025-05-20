Рубио сообщил, что в Европе хотят конфликта

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что в ходе поездки в Рим он слышал разные оценки того, что в Европе хотят конфликта.
По его словам, один из кардиналов, с которым он встречался, сообщил ему, что «американский президент хочет мира, а некоторые представители европейских стран конфликта».
«Некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — отметил Рубио.
Он уточнил, что президент США хочет не тратить крупные денежные суммы на оборонные нужды, Трамп хочет направить эти средства на развитие экономики.
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