Госсекретарь США заявил о желании Европы продолжения конфликта

На ужине попечительского совета центра Кеннеди с президентом США Дональдом Трампом во главе Рубио заявил, что в Европе высказывают желание о продолжении конфликта.
«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — отметил он.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. По его словам, условия для начала российско-украинских переговоров согласуют обе стороны.