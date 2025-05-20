Госсекретарь США Рубио удивился, что в США хотят мира, а в Европе — войны

Госсекретарь подчеркнул, что подход Трампа к вопросам международной безопасности носит прагматичный характер. Президент США видит прямую связь между снижением военных расходов и возможностью перенаправить эти средства на укрепление экономики страны. Такой взгляд, по словам Рубио, отражает стратегическое видение, при котором безопасность достигается не только военной мощью, но и экономической стабильностью.