Во время официального ужина с президентом Трампом и членами попечительского совета Кеннеди-центра госсекретарь США Марко Рубио поделился наблюдениями из своей недавней поездки в Италию.
По его словам, в европейских кругах, вопреки ожиданиям, звучат призывы к эскалации конфликта, тогда как американская администрация последовательно выступает за мирное урегулирование.
Особое внимание Рубио уделил беседе с одним из высокопоставленных представителей Ватикана, который с удивлением констатировал парадоксальную ситуацию: традиционные роли США и Европы словно поменялись местами. Если Вашингтон демонстрирует стремление к диалогу, то отдельные европейские политики, по мнению собеседника Рубио, занимают более воинственную позицию.
Госсекретарь подчеркнул, что подход Трампа к вопросам международной безопасности носит прагматичный характер. Президент США видит прямую связь между снижением военных расходов и возможностью перенаправить эти средства на укрепление экономики страны. Такой взгляд, по словам Рубио, отражает стратегическое видение, при котором безопасность достигается не только военной мощью, но и экономической стабильностью.
Ранее аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер выразил мнение, что у Зеленского остаётся возможность завершить украинский конфликт с наименьшими потерями. По словам Риттера, в настоящее время Зеленский «стоит перед выбором».