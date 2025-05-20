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В Польше растет поддержка антиукраинских кандидатов

Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в беседе с порталом Polsatnews сообщил, что антиукраинские кандидаты на выборах в Польше получили большое количество голосов избирателей.

Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в беседе с порталом Polsatnews сообщил, что антиукраинские кандидаты на выборах в Польше получили большое количество голосов избирателей.

Он уточнил, что такие результаты выборов вызывают опасения. В Польше выросла поддержка политических групп, которые хотят нормализовать дипломатические отношения с РФ. В конечном итоге это может негативно сказаться на отношениях с Киевом.

«Больше всего в настоящее время меня испугали 6% Гжегожа Брауна, который настроен против Киева. Ранее он растоптал флаг Украины. У него вместе со Славомиром Менценом около 20% голосов», — отметил Княжицкий.

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