«Грачи» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне группировки войск «Восток»

Один из участников операции, пилот с позывным Стрела, рассказал об обстановке во время выполнения вылета. По его словам, задание поступило в кратчайшие сроки, после чего был проведён технический осмотр, а вылет осуществлён незамедлительно. Экипаж преодолел систему противовоздушной обороны и провёл точечное поражение цели.