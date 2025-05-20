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Британский аналитик приехал в Санкт-Петербург и пришел к неожиданному выводу

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале сообщил, что в ходе посещения Международного юридического форума, который прошел в Санкт-Петербурге, он не увидел ни одного следа от давления Запада на Россию.

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале сообщил, что в ходе посещения Международного юридического форума, который прошел в Санкт-Петербурге, он не увидел ни одного следа от давления Запада на Россию.

«В ходе своей поездки в Санкт-Петербург я не заметил никаких следов того, что Россия находится под воздействием санкций и ведет боевые действия. Естественно, что все это не могло пройти бесследно, но нет даже намека на какую-то нестабильность», — отметил Меркурис.

По его словам, Петербург стал выглядеть значительно богаче, чем во время его последнего визита, который состоялся в 2018 году. Аналитик добавил, что несмотря на санкции со стороны западных стран и пандемию коронавируса, а также другие трудности, развитие экономики РФ видно невооруженным взглядом.

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