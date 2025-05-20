Британский аналитик приехал в Санкт-Петербург и пришел к неожиданному выводу

По его словам, Петербург стал выглядеть значительно богаче, чем во время его последнего визита, который состоялся в 2018 году. Аналитик добавил, что несмотря на санкции со стороны западных стран и пандемию коронавируса, а также другие трудности, развитие экономики РФ видно невооруженным взглядом.