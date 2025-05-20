Журналист из Иркутска готов обратиться к Бастрыкину из-за испытываемого давления

Журналист из Иркутска Павел Степанов готов обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за испытываемого давления в свой адрес. Как отметил Степанов, на протяжении долгого времени его редакция и он лично вскрывают различные схемы, которые, по мнению журналистов, могут иметь признаки коррупции. Речь идет о тех, кто, по предположениям редакции, уходит от налогов, использует свое должностное положение для коммерческой выгоды или «попросту ворует землю в городе Иркутске», передает ИА IrkutskMedia.
«Реакция на материалы большая, это не голословные обвинения, а факты, зачастую подкрепленные документами. Поэтому и эффект от опубличивания таких схем их придумщикам не нравится, и сегодня на меня лично обрушился просто вал псевдозаявлений в органы, судебных дел и многого другого. И все передают — перестаньте бороться за свою справедливость. Но мы не перестанем. Это наш город и нам в нем жить. Моя позиция прогосударственная и патриотичная. Как раз играют против системы те, кто нарушает закон. И в случае продолжения давления я буду готов обратиться лично к главе СК Александру Бастрыкину, а также в другие московские структуры», — считает Павел Степанов.
Ранее мы уже писали по поводу сложившейся ситуации. Напомним, что журналист считает, что угрозы поступают от лиц, имеющих отношение к местным властям. Подобные нападки журналист связывает с тем, что некоторое время назад он занял жесткую позицию относительно текущей градостроительной политики.