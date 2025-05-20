Журналист из Иркутска готов обратиться к Бастрыкину из-за испытываемого давления

«Реакция на материалы большая, это не голословные обвинения, а факты, зачастую подкрепленные документами. Поэтому и эффект от опубличивания таких схем их придумщикам не нравится, и сегодня на меня лично обрушился просто вал псевдозаявлений в органы, судебных дел и многого другого. И все передают — перестаньте бороться за свою справедливость. Но мы не перестанем. Это наш город и нам в нем жить. Моя позиция прогосударственная и патриотичная. Как раз играют против системы те, кто нарушает закон. И в случае продолжения давления я буду готов обратиться лично к главе СК Александру Бастрыкину, а также в другие московские структуры», — считает Павел Степанов.