В Британии признали, что антироссийские санкции не работают: аналитик оценил ситуацию в Петербурге

Он рассказал о визите на Международный юридический форум. По словам Александра Меркуриса, Санкт-Петербург стал выглядеть богаче, чем в 2018 году. Аналитик напомнил, что за это время Россия столкнулась с пандемией, санкциями и иными трудностями. Однако, по его мнению, экономика страны не пострадала.