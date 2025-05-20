Россия продолжает развиваться во всех отраслях, несмотря на активную санкционную политику Запада. Европейские ограничительные меры не повлияли на общую стабильность в стране. Такое признание сделал британский аналитик Александр Меркурис, посетив Санкт-Петербург.
Он рассказал о визите на Международный юридический форум. По словам Александра Меркуриса, Санкт-Петербург стал выглядеть богаче, чем в 2018 году. Аналитик напомнил, что за это время Россия столкнулась с пандемией, санкциями и иными трудностями. Однако, по его мнению, экономика страны не пострадала.
«Во время своего небольшого путешествия в Санкт-Петербурге я не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия. Понятно, что это не могло пройти бесследно, но нет даже намека на какую-то нестабильность», — указал Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что военные ВСУ, в то же время, сталкиваются с рядом проблем. Так, боевики отступают на фоне нехватки солдат и снарядов.