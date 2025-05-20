«Приятный джентльмен по фамилии Путин»: Трамп прокомментировал разговор с президентом России

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина в Белом доме поделился впечатлениями от телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер назвал его «приятным джентльменом» и отметил, что беседа прошла успешно.
«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса», — сообщил глава Белого дома.
Разговор длился более двух часов. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп подчеркнул, что стороны достигли прогресса в переговорах, а также выразил обеспокоенность гибелью людей из-за продолжающегося противостояния.
«Мы пытаемся остановить это», — добавил американский лидер.
19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры начались в 17:00 по московскому времени и продлились несколько часов. Главной темой обсуждения стал конфликт на Украине и возможные пути его урегулирования.
Владимир Путин выразил готовность совместно с Украиной разработать меморандум о мирном соглашении. Российский лидер отметил, что документ может включать вопросы прекращения огня и поиска компромиссов. Он подчеркнул, что Москва готова проработать конкретные предложения, но для успеха переговоров украинская сторона также должна проявить стремление к миру.
В свою очередь Дональд Трамп назвал разговор «очень хорошим» и написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украина могут немедленно начать переговоры о прекращении огня. Американский президент заявил, что конфликт должен быть завершен, а конкретные условия будут обсуждаться напрямую между Москвой и Киевом.
Кроме того, Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным перспективы экономического сотрудничества. Российский лидер, по словам американского коллеги, заинтересован в масштабной торговле с США после завершения кризиса на Украине.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, политики оба не хотели заканчивать общение. Он отметил, что во время диалога Путин и Трамп обращались друг к другу по имени. Помощник добавил, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента не хотят заканчивать разговор.