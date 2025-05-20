«Приятный джентльмен по фамилии Путин»: Трамп прокомментировал разговор с президентом России

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, политики оба не хотели заканчивать общение. Он отметил, что во время диалога Путин и Трамп обращались друг к другу по имени. Помощник добавил, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента не хотят заканчивать разговор.