Британская газета Financial Times сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался от Украины и больше не планирует выступать посредником в урегулировании конфликта между Киевом и Москвой.
Помимо прочего, авторы статьи выразили огорчение от того, что американский лидер в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным не оказывал не него никакого давления.
«Трамп, который в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить украинский конфликт в первый день своего второго срока, умыл руки и оставил Украина на милость России», — отмечает FT.
По словам авторов статьи, Трамп уже готов «продать» Киев и начать сотрудничество с Россией.
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