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«Противник наглости и дерзости не ожидал»: Боец рассказал, как Армия России взяла ВСУ врасплох

Российские военнослужащие при штурме населённого пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) использовали дымовую завесу для нейтрализации украинских беспилотников и преодолели танковый ров с помощью лестниц. Об этом рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, сообщает Минобороны.

Источник: Life.ru

Он отметил, что создание дымового заслона позволило отвлечь внимание БПЛА и авиации противника. Это дало возможность российским бойцам с четырёхметровыми лестницами преодолеть ров.

«Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населённому пункту. Противник этой наглости и дерзости не ожидал», — подчеркнул военнослужащий.

Ранее Life.ru рассказывал удивительную историю о российском военнослужащем Рамазане Закарьяеве с позывным Казбек, который в течение 29 дней скрывался от французских наёмников ВСУ под подбитым танком в Харьковской области. Боец выживал в экстремальных условиях, собирая дождевую воду.