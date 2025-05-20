Израиль провел массированную бомбардировку сектора Газа

Израиль продолжает активные бомбардировки сектора Газа, в результате которых гибнут десятки людей. Сегодняшняя атака завершилась более 40 жертвами, передает телеканал Al Jazeera.
Больше всего пострадала центральная часть анклава, передает источник. Накануне израильская армия обстреляла сектор. В итоге погибло порядка 130 человек.
Боевые действия со стороны Израиля были возобновлены в середине марта того года после почти двухмесячного режима тишины. Причиной тому послужил отказ движения ХАМАС принять предложения спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Два дня назад ЦАХАЛ объявил о начале новой масштабной операции «Колесница Гидеона». Боевые действия коснутся севера и юга сектора Газа.
Ранее «МК» писал, что Армия обороны Израиля перешла к ключевому этапу операции «Колесницы Гидеона», направленной на ликвидацию экстремистской группировки ХАМАС в секторе Газа.