Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль провел массированную бомбардировку сектора Газа

Израиль продолжает активные бомбардировки сектора Газа, в результате которых гибнут десятки людей.

Израиль продолжает активные бомбардировки сектора Газа, в результате которых гибнут десятки людей. Сегодняшняя атака завершилась более 40 жертвами, передает телеканал Al Jazeera.

Больше всего пострадала центральная часть анклава, передает источник. Накануне израильская армия обстреляла сектор. В итоге погибло порядка 130 человек.

Боевые действия со стороны Израиля были возобновлены в середине марта того года после почти двухмесячного режима тишины. Причиной тому послужил отказ движения ХАМАС принять предложения спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Два дня назад ЦАХАЛ объявил о начале новой масштабной операции «Колесница Гидеона». Боевые действия коснутся севера и юга сектора Газа.

Ранее «МК» писал, что Армия обороны Израиля перешла к ключевому этапу операции «Колесницы Гидеона», направленной на ликвидацию экстремистской группировки ХАМАС в секторе Газа.