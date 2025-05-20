Сенатор Джабаров сообщил о потере разума властями Финляндии

По словам Джабарова, подобные решения финского правительства будут учтены. Россия не оставит их без ответа. В Минобороны Финляндии объявляли о соглашении с Еврокомиссией, предусматривающем приобретение тяжёлых боеприпасов для Киева на сумму 90 миллионов евро. Происходит это за счёт доходов от замороженных в ЕС российских средств.