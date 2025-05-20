Путин подвел итоги двухчасового разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы разработать меморандум о будущем мирном договоре совместно с Киевом. Соответствующее заявление он сделал после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
По словам российского президента, документ может включать ключевые принципы урегулирования конфликта, сроки заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения огня. Путин подчеркнул, что эти меры станут возможными только при достижении соответствующих договоренностей между сторонами.
«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал президент.
Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры начались в 17:00 по московскому времени и продлились несколько часов. Главной темой обсуждения стал конфликт на Украине и возможные пути его урегулирования.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российский и американский президенты не договаривались о сроке и месте будущей встречи в рамках прошедшего телефонного разговора. Оба политика считают, что подобное мероприятие должно быть хорошо подготовлено. По его словам, главы РФ и США имеют возможность в будущем организовать личную встречу.
Трамп в своей соцсети Truth Social после разговора с российским лидером сообщил, что все условия мирного урегулирования на Украине должны решаться непосредственно Москвой и Киевом. Политик объяснил это тем, что только они знают детали переговоров, которые никому другому неизвестны.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что диалог двух лидеров мог стать «одним из самых раздражающих моментов» для тех, кто хотел его сорвать. По его словам, с конструктивной точки зрения, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа удалась. Посол объяснил свою позицию тем, что лидеры продвинулись на пути к урегулированию конфликта на Украине.