Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что диалог двух лидеров мог стать «одним из самых раздражающих моментов» для тех, кто хотел его сорвать. По его словам, с конструктивной точки зрения, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа удалась. Посол объяснил свою позицию тем, что лидеры продвинулись на пути к урегулированию конфликта на Украине.