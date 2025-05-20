Российские войска развивают успех на Купянском направлении

Российская армия продолжает развивать наступление на Купянском направлении. В результате эффективных действий подразделений Минобороны РФ удалось уничтожить переправу под Колесниковкой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«Западнее Колесниковки наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооруженных формирований Украины через реку Оскол», — поделился собеседник агентства.
Кроме того, российские войска зачистили от украинских боевиков с юго-западной части населенного пункта. Также ВС РФ выбили с позиций укронацистов в районе железной дороги. Теперь на протяжении полукилометра нет вражеского присутствия.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ за неделю в результате боев на рубежах ЛНР составили 4,2 тысячи человек. Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки «Запад».