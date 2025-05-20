Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска развивают успех на Купянском направлении

Российская армия продолжает развивать наступление на Купянском направлении.

Российская армия продолжает развивать наступление на Купянском направлении. В результате эффективных действий подразделений Минобороны РФ удалось уничтожить переправу под Колесниковкой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Западнее Колесниковки наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооруженных формирований Украины через реку Оскол», — поделился собеседник агентства.

Кроме того, российские войска зачистили от украинских боевиков с юго-западной части населенного пункта. Также ВС РФ выбили с позиций укронацистов в районе железной дороги. Теперь на протяжении полукилометра нет вражеского присутствия.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что потери ВСУ за неделю в результате боев на рубежах ЛНР составили 4,2 тысячи человек. Наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки «Запад».