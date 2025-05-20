Российские войска серьезно «проредили» несколько укронацистких подразделений в Сумской области. Огромные потери ВСУ понесли, в частности, в Беловодах, передает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.
«Бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я ОМБр. Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные вэсэушники несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП (аналог нашей военной полиции)», — говорится в сообщении.
67-я ОМБр из-за огромных потерь сменила командира — с Александра Поляева на сына экс-главы Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Эту бригаду собирались усилить за счет резервов, однако те отказались участвовать в боях. Однако всех отказников отправили на другое смертельно опасное направление — по Гоптаровку.
«Спешно перебросанные сводные роты 21-й ОМБр из насильно мобилизованных вэсэушнков были в течение нескольких дней уничтожены в Беловодах. В качестве “пожарной команды” выступили подразделения элитного 78-го ОДШП, однако целая рота этого штурмового полка “пропала без вести” на данном участке фронта», — отметил источник.
Несут потери ВСУ и рядом с указанными населенным пунктами. В частности, в Яблоновке. Именно оттуда должны были переправлять резервы для усиления группировки боевиков в Беловоды. Для восполнения потерь ВСУ начали использовать погранотряды.
Ранее «МК» писал, что киевский режим решил сократить потери ВСУ за счет отправки на передовую пограничных отрядов. Их используют как пушечное мясо для удержания Локни в Сумской области.