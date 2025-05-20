Под Сумами ВС РФ уничтожили элиту ВСУ и множество рядовых боевиков

«Бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я ОМБр. Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные вэсэушники несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП (аналог нашей военной полиции)», — говорится в сообщении.