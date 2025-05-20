В США заявили, что ВСУ не способны сдержать российское наступление по всему фронту

В своем анализе американский эксперт приходит к выводу, что Россия уже одержала победу в войне на истощение. Российские военные продолжают выявлять слабые участки украинской обороны, создавая угрозу прорывов и возможного окружения ВСУ с последующим нарушением их логистического обеспечения. Такая тактика, по мнению Слебоды, демонстрирует стратегическое преимущество российской армии в текущей фазе боевых действий.