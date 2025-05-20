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Лукашенко подтвердил заинтересованность в наращивании долгосрочных прочных связей с Камеруном

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Камеруна Поля Бийя с Национальным днем Республики Камерун. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Более полувека назад произошло объединение камерунского народа и провозглашение унитарного государства. Сегодня ваша страна уверенно движется вперед, успешно решает задачи социально-экономического развития и роста благосостояния своих граждан, расширяет внешнеполитический диалог», — говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил заинтересованность в наращивании долгосрочных прочных связей в двусторонней торговле, промышленной кооперации, научно-технической и гуманитарной сферах, а также в активизации взаимодействия на международных площадках.

«Буду рад встретиться с Вами в Минске, Яунде или во время многосторонних мероприятий для обсуждения актуальных вопросов белорусско-камерунского сотрудничества», — отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Полю Бийя отличного здоровья, сил и энергии для осуществления замыслов, а всем камерунцам — счастья и согласия.