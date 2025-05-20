Лукашенко подтвердил заинтересованность в наращивании долгосрочных прочных связей с Камеруном

«Более полувека назад произошло объединение камерунского народа и провозглашение унитарного государства. Сегодня ваша страна уверенно движется вперед, успешно решает задачи социально-экономического развития и роста благосостояния своих граждан, расширяет внешнеполитический диалог», — говорится в поздравлении.