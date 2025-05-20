Депутат Рады Княжицкий: в Польше растет поддержка антиукраинских кандидатов

На выборах в Польше значительное число голосов получили кандидаты, выступающие против Украины. Это вызывает опасения, заявил Николай Княжицкий, депутат Верховной рады Украины, в интервью порталу Polsatnews.
«В Польше растёт поддержка тех, кто хочет улучшить отношения с Россией, и это может негативно сказаться на отношениях с Украиной. Особенно меня встревожили результаты Гжегожа Брауна, который получил шесть процентов голосов. Он растоптал украинский флаг. Вместе с ним Славомир Менцен, который также выступал против Украины, получили более 20 процентов голосов. В целом, число правых кандидатов растёт», — сказал политик.
В статье также отмечается, что хотя эти ультраправые кандидаты не прошли во второй тур выборов, один из самых популярных кандидатов — Кароль Навроцкий — также выступает против поддержки Украины. В случае его победы отношения между Варшавой и Киевом могут измениться.
Добавим, во второй тур выборов президента Польши прошли кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.