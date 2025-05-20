Депутат Рады Княжицкий: в Польше растет поддержка антиукраинских кандидатов

«В Польше растёт поддержка тех, кто хочет улучшить отношения с Россией, и это может негативно сказаться на отношениях с Украиной. Особенно меня встревожили результаты Гжегожа Брауна, который получил шесть процентов голосов. Он растоптал украинский флаг. Вместе с ним Славомир Менцен, который также выступал против Украины, получили более 20 процентов голосов. В целом, число правых кандидатов растёт», — сказал политик.