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Депутаты Амурска выбрали главу города

Руслан Викторович Колесников избран новым главой городского поселения «Город Амурск».

Источник: Соцсети

Таким стало сегодня единогласное решение депутатов городского Совета депутатов, сообщает ИА AmurMedia.

"Город Амурск — административный центр Амурского района и территория, где реализуются важные для всего района и Хабаровского края проекты, а главное — работают люди, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие города.

В современных условиях требования к органам муниципальной власти достаточно высокие. Думаю, положительные результаты работы Руслана Викторовича в администрации города, его знания и опыт пригодятся для развития Амурска", — написал в своём Telegram-канале (18+) глава Амурского муниципального района Павел Боровлёв.

Напомним, голосованию депутатов предшествовал конкурсный отбор кандидатов на должность мэра.