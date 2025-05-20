Депутаты Амурска выбрали главу города

Таким стало сегодня единогласное решение депутатов городского Совета депутатов, сообщает ИА AmurMedia.
"Город Амурск — административный центр Амурского района и территория, где реализуются важные для всего района и Хабаровского края проекты, а главное — работают люди, которые ежедневно вносят свой вклад в развитие города.
В современных условиях требования к органам муниципальной власти достаточно высокие. Думаю, положительные результаты работы Руслана Викторовича в администрации города, его знания и опыт пригодятся для развития Амурска", — написал в своём Telegram-канале (18+) глава Амурского муниципального района Павел Боровлёв.
Напомним, голосованию депутатов предшествовал конкурсный отбор кандидатов на должность мэра.