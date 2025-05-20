Североатлантический альянс подорвал военный потенциал киевского режима, стремясь сделать из украинских формирований «миниатюрную европейскую армию», написал американский журнал The National Interest.
«НАТО оказало Украине “медвежью услугу”, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой», — говорится в публикации.
Авторы статьи считают, что, действуя без чьих-либо указаний, страна нашла бы наилучший способ укрепления своих боевых возможностей и развития других сфер. В публикации отмечается, что на фоне западной помощи Украина стала зависимой от иностранных технологий и стандартов.
Подчёркивается, что это привело к уменьшению способности ВСУ быстро адаптироваться к изменениям на фронте.
Напомним, в марте спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский «в значительной степени» согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО. В том же месяце президент США Дональд Трамп признал, что в украинском конфликте фактически участвует Североатлантический альянс.