National Interest: помощь НАТО привела Украину к военной отсталости

Авторы статьи считают, что, действуя без чьих-либо указаний, страна нашла бы наилучший способ укрепления своих боевых возможностей и развития других сфер. В публикации отмечается, что на фоне западной помощи Украина стала зависимой от иностранных технологий и стандартов.