Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.