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Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вместе с супругой прибыл с официальным визитом в город Будапешт. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

У трапа самолета узбекского лидера встретили министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.

В международном аэропорту имени Ференца Листа в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

говорится в сообщении

В соответствии с программой пребывания 20 мая состоятся узбекско-венгерские переговоры на высшем уровне. Также глава республики встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.

Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.