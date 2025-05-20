Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Венгрию — что в программе

У трапа самолета узбекского лидера встретили министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.
В международном аэропорту имени Ференца Листа в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.
В соответствии с программой пребывания 20 мая состоятся узбекско-венгерские переговоры на высшем уровне. Также глава республики встретится с официальными лицами и руководителями ведущих венгерских компаний.
Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в столице Венгрии.