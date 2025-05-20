ВС России отбили у ВСУ полпоселка Зверево в ДНР

ВСУ применяет классическую тактику при попытках выбить российские войска с занятых позиций. Так, они применяют «мясные штурмы» в поселке Зверево в ДНР. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным «Тоха».
«На данный момент ожесточенные бои идут в поселке Зверево. Бои тяжелые, противник постоянно “накатывается”. При этом наша 51-я армия удерживает половину поселка, плюс-минус 50%. Противник бросает неопытных своих военных. Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными. Люди погибают», — поделился собеседник.
«Тоха» утверждает, что в штурмах в основном задействуют насильно мобилизованных и неопытных боевиков. А элита, по его словам, сидит глубоко в тылу.
Боец отметил, что российская армия медленно, но верно продвигается вперед. Укронацисты ради спасения жизней элитных вэсэушников применяет больше технику и дроны.
Ранее «МК» писал, что российские войска серьезно «проредили» несколько укронацистских подразделений в Сумской области, в том числе и элитные. Огромные потери ВСУ понесли, в частности, в Беловодах.