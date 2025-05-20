ВС России отбили у ВСУ полпоселка Зверево в ДНР

«На данный момент ожесточенные бои идут в поселке Зверево. Бои тяжелые, противник постоянно “накатывается”. При этом наша 51-я армия удерживает половину поселка, плюс-минус 50%. Противник бросает неопытных своих военных. Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными. Люди погибают», — поделился собеседник.