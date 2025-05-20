Беларусь попала в топ-30 самых влиятельных стран мира, обойдя Польшу и страны Балтии

Согласно рейтингу, Беларусь оказалась на 29 месте и обошла Польшу, Бельгию, Австрию, Норвегию и ряд других стран. Что касается тройки лидеров, то в их числе Россия, Китай, США. Вместе с тем в указанном рейтинге нет ни одной из стран Балтии.