Беларусь попала в топ-30 самых влиятельных стран мира, обойдя Польшу и страны Балтии

Беларусь вошла в топ-30 влиятельных стран мира, обойдя Польшу и страны Балтии, пишет БелТА со ссылкой на американский новостной журнал U.S. News and World Report.
Согласно рейтингу, Беларусь оказалась на 29 месте и обошла Польшу, Бельгию, Австрию, Норвегию и ряд других стран. Что касается тройки лидеров, то в их числе Россия, Китай, США. Вместе с тем в указанном рейтинге нет ни одной из стран Балтии.
По информации издания, процесс определения самых влиятельных стран сложный. Так, власть проявляется во многих формах: от экономической и военной до влияния политического и культурного. Сказано, что данные страны создают глобальные экономические модели, поддерживают сильную армию, а также создают внешнюю политику, последствия которой отражаются на всем мире.