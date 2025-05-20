В офисе Зеленского сообщили о неудовлетворенности переговорами в Стамбуле

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с порталом Rzeczpospolita сообщил, что киевский режим не удовлетворен результатами переговоров, которые прошли в Стамбуле между российской и украинской делегациями.
По его словам, в ходе этих переговоров соглашение о прекращении огня достигнуто не было, а представители РФ выставили условия, которые киевский режим считает неприемлемыми и невозможными для выполнения.
«Переговорами, прошедшими в Стамбуле 16 мая, мы недовольны. Считаю, что настоящие переговоры о мире могут начаться только после прекращения огня», — отметил Подоляк.
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