Путин и Трамп ошеломили Европу: ожидания ЕС оказались его проблемами

По данным Financial Times, европейские лидеры были ошеломлены после того, как президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер провёл консультации с руководителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии сразу после беседы с российским президентом.