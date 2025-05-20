Путин и Трамп ошеломили Европу: ожидания ЕС оказались его проблемами

По данным Financial Times, европейские лидеры были ошеломлены после того, как президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер провёл консультации с руководителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии сразу после беседы с российским президентом.
Как сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник, европейские политики ожидали, что Вашингтон ужесточит санкционную политику в отношении Москвы, введя новые ограничения против энергетического и финансового секторов России. Однако Трамп, напротив, дал понять, что не считает необходимым усиливать экономическое давление на РФ в текущей ситуации.
Особое удивление у европейских союзников вызвал мягкий тон, которым американский президент охарактеризовал итоги переговоров с Путиным. В Европе рассчитывали, что при отсутствии шагов России к деэскалации, США поддержат новые жёсткие санкционные меры, но эти ожидания не оправдались.
В публикации также подчеркивается, что американский президент решил вывести США из роли посредника в украинском вопросе, оставив Киеву и Москве возможность вести прямые переговоры.
Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры начались в 17:00 по московскому времени и продлились несколько часов. Главной темой обсуждения стал конфликт на Украине и возможные пути его урегулирования.
Трамп заявил, что верит в прогресс по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим Соединенные Штаты не ввели новые антироссийские санкции. По мнению главы США, появился шанс «чего-то достичь».
Глава киевского режима Владимир Зеленский, напротив, снова попросил Белый дом о новых санкциях против Москвы. Он обратился с соответствующим призывом к Дональду Трампу. По словам бывшего комика, он тоже созвонился с американским лидером 19 мая. Они успели дважды поговорить.
В свою очередь Владимир Путин выразил готовность совместно с Украиной разработать меморандум о мирном соглашении. Российский лидер отметил, что документ может включать вопросы прекращения огня и поиска компромиссов. Он подчеркнул, что Москва готова проработать конкретные предложения, но для успеха переговоров украинская сторона также должна проявить стремление к миру.