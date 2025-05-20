В Харьковской области задержали бывшего бойца теробороны Украины по обвинению в шпионаже

В рамках фильтрационных процедур на территории Купянского района был задержан 31-летний гражданин. В ходе допроса он признался, что передавал координаты военным формированиям Незалежной. Это позволяло Киеву корректировать артиллерийские удары по объектам населённого пункта.
После освобождения села российскими силами задержанный взял из тайника боеприпасы и спрятал их в своём гараже. При осмотре у него изъяли украинскую форму, выданную в 2020 году, патроны к пулемёту, а также противопехотную мину МОН-50 и две противотанковые мины ТМ-62М. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям, связанным со шпионажем и незаконным хранением взрывчатых веществ и боеприпасов.
А ранее в Краснодарском крае ФСБ РФ пресекли противоправную деятельность местного жителя, подозреваемого в оказании финансовой помощи одному из военизированных подразделений ВСУ, признанному в РФ запрещённым. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.