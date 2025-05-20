В Харьковской области задержали бывшего бойца теробороны Украины по обвинению в шпионаже

После освобождения села российскими силами задержанный взял из тайника боеприпасы и спрятал их в своём гараже. При осмотре у него изъяли украинскую форму, выданную в 2020 году, патроны к пулемёту, а также противопехотную мину МОН-50 и две противотанковые мины ТМ-62М. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям, связанным со шпионажем и незаконным хранением взрывчатых веществ и боеприпасов.