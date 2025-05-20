В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы «Запада» вывели из строя 155-мм гаубицу М198 производства США. Кроме того, был поражён полевой склад боеприпасов, что значительно осложнило логистику ВСУ на данном участке фронта.
Ранее сообщалось, что в ходе боёв за Новоалександровку в ДНР один из бойцов группировки «Центр» отличился неординарной отвагой. Во время штурма стрелок 2-го мотострелкового батальона 9-й бригады, укрывавшийся вместе с товарищами в жилом доме, сумел обезвредить вражеский дрон буквально голыми руками. Несмотря на контакт с беспилотником, солдат отделался лишь ранением кисти, избежав серьёзных травм.