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ВСУ лишились склада и бронетехники: Группировка «Запад» нанесла мощный удар

Подразделения российской группировки «Запад» нанесли за сутки серию результативных ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Средствами противовоздушной обороны было сбито четыре беспилотника самолётного типа. Также в ходе боевых действий уничтожены боевая бронированная машина «Козак» и американский бронетранспортёр М113. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: Life.ru

В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы «Запада» вывели из строя 155-мм гаубицу М198 производства США. Кроме того, был поражён полевой склад боеприпасов, что значительно осложнило логистику ВСУ на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что в ходе боёв за Новоалександровку в ДНР один из бойцов группировки «Центр» отличился неординарной отвагой. Во время штурма стрелок 2-го мотострелкового батальона 9-й бригады, укрывавшийся вместе с товарищами в жилом доме, сумел обезвредить вражеский дрон буквально голыми руками. Несмотря на контакт с беспилотником, солдат отделался лишь ранением кисти, избежав серьёзных травм.