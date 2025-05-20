В Хабаровском крае усилят снайперскую подготовку подростков

В Хабаровском крае расширяют программу военно-патриотического обучения подростков. Одним из приоритетов станет усиленная снайперская подготовка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Центр «Воин» в Хабаровском крае начнет обучать подростков навыкам боевого снайпинга. Соглашение о сотрудничестве с Федерацией боевого снайпинга России подписано в Москве. Участие в церемонии приняли Герой России Ярослав Якубов и директор центра Дмитрий Шевченко.
В этом году обучение в краевом филиале «Воина» пройдут больше трех тысяч подростков. В летние смены, с июня по август, занятия проведут в лагере «Мир детства» под Хабаровском. Ребята от 14 до 17 лет изучат огневую, тактическую и инженерную подготовку, а теперь еще и снайперское дело. Путевки — бесплатные.
Всего по стране центр планирует подготовить 35 тысяч курсантов. Занятия ведут инструкторы с боевым опытом.