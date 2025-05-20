В Хабаровском крае усилят снайперскую подготовку подростков

В этом году обучение в краевом филиале «Воина» пройдут больше трех тысяч подростков. В летние смены, с июня по август, занятия проведут в лагере «Мир детства» под Хабаровском. Ребята от 14 до 17 лет изучат огневую, тактическую и инженерную подготовку, а теперь еще и снайперское дело. Путевки — бесплатные.