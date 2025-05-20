Издание отмечает, что Украине оказали медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой. «Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперед — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооруженных сил», — говорится в статье.
Отмечается, что вместо того, чтобы разрабатывать собственные военные решения, страна стала полагаться на западные технологии и стандарты. Это, в свою очередь, снизило способность Вооруженных сил Украины быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.
Ранее сообщалось, что многие страны Европы, состоящие в НАТО, в частности, Германия, Дания, Чехия и Польша, передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе, в результате их собственные склады опустели.