Помощь НАТО привела к военной отсталости Украины

Издание отмечает, что Украине оказали медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой. «Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперед — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооруженных сил», — говорится в статье.